Депутата Тюменской облдумы от КПРФ задержали из-за ролика про «Единую Россию»
Telegram-канал сторонников коммунистической партии «Тюмень активная» сообщает, что парламентария задержали по экстремистской статье. Сам депутат сообщил, что его доставили в отдел полиции «Э» (по борьбе с экстремизмом)
В Тобольске Тюменской области сотрудники полиции задержали депутата регионального парламента от КПРФ Юрия Юхневича.
Telegram-канал сторонников коммунистической партии «Тюмень активная» сообщает, что парламентария задержали по экстремистской статье. Сам депутат сообщил, что его доставили в отдел полиции «Э» (по борьбе с экстремизмом).
Позже помощник Юрия Юхневича сообщил Znak.com, что в отношении депутата составили административный протокол за распространение экстремистских материалов. В рамках этого дела силовики изымают компьютер в тобольском отделе КПРФ.
Еще в сентябре Юхневич опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» видеоролик под названием «Припомним Жуликам и Ворам их Манифест-2002», который был признан судом экстремистским материалом. Ролик был удален.
В КПРФ заявили, что задержание Юрия Юхневича является очередным доказательством того, что власти систематически оказывают давление на партию перед парламентскими выборами.
Депутат Госдумы Юрий Афонин в беседе с порталом Znak.com заявил, что в последнее время «необдуманные высказывания и ролики пытаются использоваться как давление на КПРФ». «Это же далеко не первый случай, прессуют и [Владимира] Бессонова, и [Павла] Грудинина и [Андрея] Левченко. Мы обязательно будем разбираться в этой ситуации, будем своих отстаивать. Сейчас подключим юристов», - заявил представитель партии.