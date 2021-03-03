Глава Забайкалья пытался записаться на прививку от коронавируса через горячую линию. У него ничего не вышло
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов и вице-премьер правительства региона Андрей Гурулев попытались записаться на прививку против коронавирусной инфекции с помощью горячей линии, но не смогли этого сделать
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов и вице-премьер правительства региона Андрей Гурулев попытались записаться на прививку против коронавирусной инфекции с помощью горячей линии, но не смогли этого сделать.
Высокопоставленные чиновники безуспешно пытались записаться на прививку во время совещания оперативного штаба о ходе вакцинации населения против новой инфекции, сообщает портал «Чита.ру».
Губернатор Осипов позвонил на горячую линию Минздрава региона по номеру 122 и попытался записаться на прививку, а вице-премьер Гурулев пытался записаться по номеру горячей линии Читы 8 (3022) 71-01-66. Операторы обеих линий внесли чиновников в лист ожидания и пообещали перезвонить.
В ходе этого совещания вскрылись не только проблемы с записью на прививку, но отсутствие графика поставок вакцины против COVID-19 на март. Сейчас в Забайкалье доступны только 7 900 доз препарата.
Ранее сообщалось, что врио главы Белгородской области Вячеслав Гладков попытался записаться к себе на прием, но у него ничего не вышло. Он обвинил ответственных за запись чиновников в саботаже и некомпетентности.