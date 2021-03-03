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03 марта 2021, 08:17

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск планирует сознать новый город

Ранее Илон Маск сообщал, что компания Tesla откроет новый сборочный завод в городе Остин в Техасе, а также планирует перенести штаб-квартиру фирмы в штат Техас или Невада

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск планирует сознать новый город
Фото: vipdis.ru

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск планирует создать город в штате Техас. В своем Twitter бизнесмен написал, что этот город будет называться Starbase.

Агентство Bloomberg в свою очередь уточняет, что под созданием города имеется ввиду переименование техасской деревни Бока-Чика, где расположен космодром компании г-на Маска SpaceX.

Ранее Илон Маск сообщал, что компания Tesla откроет новый сборочный завод в городе Остин в Техасе, а также планирует перенести штаб-квартиру фирмы в штат Техас или Невада.

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