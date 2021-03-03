Суд вынес первый приговор по делам о применении силы к полицейским на протестных митингах
По версии следствия, житель Костромы во время протестной акции 23 января сорвал с полицейского головной убор и ударил его ногой «в область ягодицы». Обвиняемый на суде признал свою вину, поэтому его дело рассматривались в особом порядке
Российский суд вынес первый приговор по делу о насилии в отношении представителей власти во время протестных митингов в поддержку Алексея Навального.
В Костроме местного жителя приговорили к 1,5 годам принудительных работ за попытку предотвратить задержание одного из участников акции.
По версии следствия, житель Костромы во время протестной акции 23 января сорвал с полицейского головной убор и ударил его ногой «в область ягодицы». Обвиняемый на суде признал свою вину, поэтому его дело рассматривались в особом порядке.
По данным «ОВД-Инфо», мужчина будет работать в специализированном исправительном центре с удержанием 10% зарплаты в доход государства.
Пока это первый приговор в отношении участников протестных акций, которые обвиняются в применении насилия в отношении силовиков.