Введенные США санкции затронули чиновников из администрации президента и силовиков
Так, американские власти ввели персональные визовые и финансовые ограничения против заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко, начальника управления Кремля по внутренней политике Андрея Ярина
Власти США раскрыли подробности о санкциях, которые были введены в отношении российских граждан и организаций в связи с отравлением и арестом Алексея Навального.
Так, американские власти ввели персональные визовые и финансовые ограничения против заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко, начальника управления Кремля по внутренней политике Андрея Ярина, директора ФСБ России Александра Бортникова, заместителей главы Минобороны РФ Алексея Криворучко и Павла Попова, директора ФСИН Александра Калашникова и генпрокурора Игоря Краснова.
В США активы этих чиновников и силовиков должны быть заморожены, а гражданам страны запрещается вести с ними какие-либо дела.
Ранее против указанных лиц персональные санкции ввели власти Евросоюза.
В санкционный список США также попали 27-й Научный центр и 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт министерства обороны РФ, Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии и еще 11 организаций, которые участвуют в разных аспектах создания биологического и химического оружия.