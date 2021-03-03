Врио главы Белгородской области попытался записаться к себе на прием, но не смог
Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков попытался записаться на прием к самому себе, но не смог этого сделать. Глава региона в этой связи заподозрил региональных чиновников в саботаже
Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков попытался записаться на прием к самому себе, но не смог этого сделать. Глава региона в этой связи заподозрил региональных чиновников в саботаже.
В ходе оперативного совещания правительства Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что получает много жалоб от граждан, которые не могут записаться к нему на прием. Тогда губернатор решил сам попробовать попасть к себе на прием по записи, но тоже не смог этого сделать, поскольку это оказался «квест белгородский».
Гладков посетовал, что уже три месяца не может добиться от подчиненных сделать качественную запись населения на прием. «Звонок стоит на автодозвон: минута 10 секунд. Ни один человек трубки не берет. Я не понимаю, что происходит: или саботаж, или некомпетентность сотрудников», - заявил возмущенный глава региона, слова которого приводят «Открытые медиа».
Вячеслав Гладков потребовал от чиновника, который отвечает за запись на прием, объяснительную.