Глава Ленобласти ответил на жалобу о выбросе свалочного газа пожеланием здоровья
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ответ на жалобу местного жителя на выброс газа, который произошел на мусорном полигоне «Северная Самарка», пожелал ему здоровья вместо обещания разобраться в проблеме
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ответ на жалобу местного жителя на выброс газа, который произошел на мусорном полигоне «Северная Самарка», пожелал ему здоровья вместо обещания разобраться в проблеме.
Житель СНТ «Эскалатор» Руслан Харчевский, который живет в 200 метрах от мусорной свалки, пожаловался губернатору на зловонный запах с полигона. Мужчина отметил, что запах был такой сильный, что даже при закрытых окнах было нечем дышать.
Харчевский написал о ситуации на свалке в Instagram, а глава региона Дрозденко в ответ написал: «Рад за вас, здоровья», сообщает «МБХ медиа».
В комитете государственного экологического надзора Ленобласти опровергли заявления о выбросе свалочного газа на полигоне «Северная Самарка». Чиновники уверяют, что никаких ЧП на свалке не было.