Американская разведка заявила о причастности ФСБ к отравлению Алексея Навального
Разведывательное сообщество США считает Федеральную службу безопасности России причастной к отравлению Алексея Навального. Такой вывод был сделан разведчиками «с высокой степенью уверенности»
Разведывательное сообщество США считает Федеральную службу безопасности России причастной к отравлению Алексея Навального. Такой вывод был сделан разведчиками «с высокой степенью уверенности», сообщает CNN.
На основании этих данных власти США 2 марта ввели санкции в отношении семи россиян и 14 организаций, которые так или иначе вовлечены в производство биологического и химического оружия.
По данным европейских вирусологов, Алексей Навальный был отравлен боевым ядом «Новичок», производство которого было запрещено. На Западе считают, что Россия в нарушение договора о запрещении химического оружия продолжает производить и использовать «Новичок», а также использует его против своих противников. Напомним, что еще одной жертвой этого боевого яда стал бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, несколько лет назад осужденный за шпионаж в пользу европейских стран.
В России утверждают, что Алексей Навальный не был отравлен, а в кому впал в результате нарушения обмена веществ. Правоохранительные органы до сих пор не возбудили дела по факту покушения на оппозиционера. Более того, российские власти посадили политика в тюрьму на 2,5 года, заменив ему условный срок на реальный, проигнорировав решение ЕСПЧ по делу «Ив Роше».