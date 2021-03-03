«Повар Путина» объявил награду в 500 тысяч долларов за поимку Михаила Ходорковского
Прокремлевский бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют «поваром Путина», объявил награду в размере 500 тысяч долларов за поимку бывшего главы НК «ЮКОС» Михаила Ходорковского
Прокремлевский бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют «поваром Путина», объявил награду в размере 500 тысяч долларов за поимку бывшего главы НК «ЮКОС» Михаила Ходорковского. Соответствующее заявление распространила пресс-служба компании Пригожна «Конкорд».
В «Конкорде» сообщили, что к ним якобы поступила просьба прокомментировать «ажиотаж» вокруг новости об объявлении Евгения Пригожина в розыск по линии ФБР. В этой просьбе обращалось внимание на реакцию Михаила Ходорковского по этой теме.
«Повар Путина» заявил, что в этой истории он является «патриотом и хорошим парнем», а Ходорковский – «плохим парнем». «Он - бывший олигарх, подкупивший высшее руководство страны 90-х и укравший огромные средства нашего народа, который прячется в Лондоне и иногда просто попукивает. А "Эхо Москвы" усиливает звук и эффект его испражнений», - заявил Пригожин, слова которого приводит его пресс-служба.
Бизнесмен также добавил, что «с удовольствием» предложит 500 тысяч долларов гражданам России за поимку Ходорковского, который якобы «пачками убивал людей».
Напомним, что в феврале 2021 года ФБР назначило вознаграждение в размере 250 тысяч долларов за информацию, которая поможет задержать Евгения Пригожина по делу о вмешательстве в ход американских выборов.