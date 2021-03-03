Участники протестов, которые отбывали аресты в Сахарово, подготовили коллективный иск к властям
Проект помощи задержанным на протестных митингах «ОВД-Инфо» сообщил о подаче коллективного иска к российским властям от активистов, которые отбывали административные аресты в центре временного размещения иностранных граждан в Сахарово
Проект помощи задержанным на протестных митингах «ОВД-Инфо» сообщил о подаче коллективного иска к российским властям от активистов, которые отбывали административные аресты в центре временного размещения иностранных граждан в Сахарово. Поводом для обращения в суд стали ужасные условия содержания в спецприемнике.
Телеграм-канал «Протестный МГУ» сообщает, что если кто-то из участников митингов в поддержку Алексея Навального провел арест в центре Сахарово и условия содержания не соответствовали нормам, то они также могут присоединиться к коллективному иску.
По данным на 2 марта, к иску присоединились уже 120 человек.
Ранее задержанные участники протестных акций рассказывали журналистам и правозащитникам, что их по 40 часов держали без еды, воды и возможности сходить в туалет. Камеры были переполнены, а расселили их только после вмешательства правозащитников.
Кроме того, арестантам в Сахарово угрожали уголовными делами после того, как они во время прогулки скандировали «Путин – вор!».