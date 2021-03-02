США ввели санкции против семерых россиян и 14 организаций из-за отравления Навального
Власти США объявили о введении персональных санкций против семерых россиян, занимающих высокие должности, из-за отравления и уголовного преследования оппозиционера Алексея Навального
Власти США объявили о введении персональных санкций против семерых россиян, занимающих высокие должности, из-за отравления и уголовного преследования оппозиционера Алексея Навального.
В заявлении администрации президента США также говорится о включении в санкционный список 14 организаций из России, Германии и Швейцарии, которые занимаются производством биологического и химического оружия.
По уточненным данным, речь идет об одном государственном НИИ и 13 коммерческих организациях. По версии Белого дома, все они вовлечены в производство элементов биологического и химического оружия.
Имена фигурантов санкционного списка и названия организаций власти США пока не раскрыли.
Напомним, что ранее Евросоюз ввел персональные санкции в отношении председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, директора ФСИН Александра Калашникова, главы Росгвардии Виктора Золотова и генпрокурора Игоря Краснова.