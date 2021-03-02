Евросоюз ввел персональные санкции против руководителей российских силовых ведомств
Евросоюз официально ввел новые персональные санкции против высокопоставленных россиян, которых считают причастными к преследованию оппозиционера Алексея Навального
Евросоюз официально ввел новые персональные санкции против высокопоставленных россиян, которых считают причастными к преследованию оппозиционера Алексея Навального.
Так, в санкционный список ЕС были включены глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников, начальник Росгвардии Виктор Золотов и генеральный прокурор Игорь Краснов, сообщает агентство DPA.
В отношении российских силовиков будут действовать финансовые и визовые санкции. Им запрещено посещать страны ЕС, а их активы на территории стран союза будут заблокированы.
Соответствующий правовой акт в ближайшее время будет опубликован в Официальном журнале ЕС.
Санкции против России из-за отравления и уголовного преследования Алексея Навального также планируют ввести власти США.
Накануне спецдокладчики ООН по внесудебным расправам и свободе слова подготовили доклад, согласно которому за отравлением Алексея Навального боевым ядом «Новичок» стоят российские власти. Покушение на оппозиционера в ООН расценили как «зловещее послание Кремля всем своим критикам».