В Петербурге начался суд над «русским Илоном Маском», которого до смерти замучили в СИЗО
В Санкт-Петербурге начался судебный процесс над инженером Валерием Пшеничным по прозвищу «русский Илон Маск», который был изнасилован и задушен в СИЗО №4
В Санкт-Петербурге начался судебный процесс над инженером Валерием Пшеничным по прозвищу «русский Илон Маск», который был изнасилован и задушен в СИЗО №4.
Валерий Пшеничный, его сын Денис и инженер Глеб Емельченков обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. Согласно материалам следствия, с мая 2012 года по январь 2018 года они похитили 368 млн рублей при выполнении госконтракта Минобороны РФ, сообщает Znak.com.
Адвокаты «русского Илона Маска» считают уголовное дело сфальсифицированным. Защита указала, что после принятия заказа Минобороны в спешном порядке подписало документы об отсутствии претензий, а Федеральная антимонопольная служба установила, что указанные инженеры сэкономили бюджету 500 млн рублей.
Защита также сообщила суду, что сейчас оборонное ведомство активно использует разработки Валерия Пшеничного, а его трехмерная модель подводной лодки считается одним из самых удачных проектов в советском и российском подводном кораблестроении.
Сын погибшего инженера Денис Пшеничный находится в международном розыске. Ранее французские власти предоставили ему политическое убежище. Пшеничный-младший отказался от закрытия дела в связи со смертью отца, так как хотел, чтобы его невиновность была доказана хотя бы посмертно.
Валерий Пшеничный был задержан в 2018 году – через два года после того, как сам заподозрил своего партнера Андрея Петрова в многомиллионных хищениях денег со счетов их фирмы. «Русский Илон Маск» добился возбуждения уголовного дела против Петрова, но тот обвинил своего партнера и инженера Глеба Емельченкова в умышленном завышении стоимости госзаказа.
В апреле 2018 года Валерий Пшеничный скончался в петербургском СИЗО №4. Следствие заявило, что талантливый инженер якобы покончил с собой. При этом эксперты обнаружили на его теле более 40 ссадин и колото-резаных ран, метки от ударов током, а также признаки сексуального насилия со следами семенной жидкости неизвестного мужчины.