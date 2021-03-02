02 марта 2021, 16:19
МЧС предупредило о проведении масштабной проверки системы оповещения населения о ЧС
В ведомстве сообщили, что с 10:40 по местному времени в разных городах страны будет подаваться сигнал «Внимание всем!». Это произойдет с помощью запуска электросирен и громкоговорителей
Фото: news.myseldon.com
Министерство чрезвычайных ситуаций России в среду, 3 марта, проведет глобальную проверку системы оповещения населения.
В ведомстве сообщили, что с 10:40 по местному времени в разных городах страны будет подаваться сигнал «Внимание всем!». Это произойдет с помощью запуска электросирен и громкоговорителей. Далее будет происходить замещение эфира трансляций на общероссийских теле- и радиоканалах.
Проверка системы оповещения поводится с целью отработки оперативного информирования граждан о крупных происшествиях и угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций.
В связи с запланированной проверкой руководство МЧС обратилось к гражданам с просьбой сохранять спокойствие.