В московском метро до конца года появится система оплаты проезда с помощью FacePay
Заместитель главы столичной подземки Андрей Кичигин сообщил, что новая система оплаты будет работать на кассах и на самих турникетах. Пока оборудование проходит тестирование
В Москве на всех станциях метрополитена о конца текущего года появится оборудование для бесконтактной оплаты проезда с помощью системы распознавания лиц FacePay.
Заместитель главы столичной подземки Андрей Кичигин сообщил «Интерфаксу», что система оплаты с помощью FacePay будет работать на кассах и на самих турникетах. Пока еще эта система проходит тестирование. При этом Кичигин отметил, что участники испытания благополучно прошли через турникеты с помощью FacePay больше двух тысяч раз.
Оплата проезда через FacePay будет проходить следующим образом. Установленная в метро видеокамера с функцией распознавания лиц будет «узнавать» пассажира по лицу, а если биометрические данные этого человека у банка, выпустившего его карту, то деньги за проезд спишутся с нее. После оплаты турникет откроется.
В департаменте транспорта Москвы ранее заявили, что камеры будут распознавать пассажиров даже, если они будут в защитных масках.