На космодроме Байконур неизвестные украли секретную российскую электронику
На космодроме Байконур неизвестные злоумышленники похитили секретную российскую электронику. Оборудование находилось на площадке №110, с которой в 1988 году стартовала ракета-носитель «Энергия» с ракетопланом «Буран»
На космодроме Байконур неизвестные злоумышленники похитили секретную российскую электронику. Оборудование находилось на площадке №110, с которой в 1988 году стартовала ракета-носитель «Энергия» с ракетопланом «Буран».
Telegram-канал «112» сообщает, что грабители взломали одно из сооружений и забрали оттуда радиодетали. Похищенная электроника находится на балансе Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ФГУП «ЦЭНКИ»). Охраной площадки №110 занималась ведомственная охрана государственного предприятия. Помимо этого, снаружи объект патрулируется сотрудниками подмосковной полиции.
Факт похищения секретной электроники был обнаружен 19 февраля. По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливается сумма ущерба.
За последние несколько месяцев это уже второе громкое ограбление особо охраняемых объектов. Так, в декабре 2020 года на аэродроме в Таганроге обокрали «самолет Судного дня», который находился на модернизации.