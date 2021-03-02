Частный самолет, на котором летает Светлана Медведева, сменил владельца
Частный самолет Bombardier Global 5000 с бортовым номером M-SKSM из расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК внесен в реестр инагентов), которым пользуется жена замглавы Совета безопасности Дмитрия Медведева, сменил официального владельца
Частный самолет Bombardier Global 5000 с бортовым номером M-SKSM из расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК внесен в реестр инагентов), которым пользуется жена замглавы Совета безопасности Дмитрия Медведева, сменил официального владельца.
Бизнес-джет Светланы Медведевой был передан офшорной компании с Британских Виргинских островов Creative Air Holdings Ltd. и был перерегистрирован в России. Бенефициар этого офшора неизвестен, так как власти страны не раскрывают личности владельцев местных компаний.
Ранее сообщалось, что частным самолетом владеет белизский офшор If Company Limited.
После смены собственника самолет Светланы Медведевой сменил регистрацию с острова Мэн на Россию и поменял бортовой номер (RA-67226 вместо M-SKSM), сообщает «МБХ медиа».
В расследовании ФБК сообщалось, что бизнес-джет Bombardier Global 5000 с бортовым номером M-SKSM использует для перелетов супруга экс-премьера Дмитрия Медведева Светлана. Самолет принадлежал «дочке» государственного банка ВТБ, после чего был продан офшору из Белиза.
Указанный офшор также владел другим бизнес-джетом Bombardier Global 6000, на котором летает телеведущая ВГТРК Наиля Аскер-заде. В расследовании ФБК также приводились факты, подтверждающие близкую связь между телеведущей главой ВТБ Андреем Костиным.
Ранее российские СМИ сообщили о смене места регистрации и бортового номера частного самолета прокремлевского бизнесмена Евгения Пригожина по прозвищу «повар Путина». После смены бортового номера его бизнес-джет Embraer ERJ‑135 стал летать в Европу в нарушение санкций. Напомним, г-н Пригожин и его активы находятся под санкциями США из-за вмешательства в ход американских выборов.