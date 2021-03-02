Супруга обвиняемого в убийстве чеченского полевого командира в Германии получила защиту от ФСБ
Журналисты Der Spiegel, Bellingcat и The Insider сообщили, что сотрудники ФСБ России взяли под защиту жену Вадима Красикова (Соколова), которого в Германии обвиняют в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили
Журналисты Der Spiegel, Bellingcat и The Insider сообщили, что сотрудники ФСБ России взяли под защиту жену Вадима Красикова (Соколова), которого в Германии обвиняют в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.
По данным расследователей, жена Красикова получила от спецслужб документы на новое имя и «под прикрытием» улетела в Крым вместе с дочерью после публикации расследования об убийстве Хангошвили в Берлине. В поездке ее сопровождал сотрудник ФСБ. Журналисты также узнали, что женщина могла пользоваться телефоном мужа через несколько месяцев после убийства бывшего полевого командира.
Кроме того, в первые несколько дней после публикации расследования о своем муже и его причастности к убийству Красикова (Соколова) постоянно звонила сотруднику ФСБ в звании генерала.
В публикации Der Spiegel отмечается, что тот факт, что ФСБ организовало прикрытие жене Красикова (Соколова), можно рассматривать как доказательство причастности российских властей к ликвидации Хангошвили.
Зелимхан Хангошвили был убит в августе 2019 года в Берлине. Киллера немецкие полицейские задержали по горячим следам. У него был российский паспорт на имя Вадима Соколова. Полиция Германии считает, что этот паспорт является поддельным. По версии следствия, убийство бывшего чеченского полевого командира было совершено по заказу российских властей.
Журналисты Bellingcat в свою очередь выяснили, что настоящее имя Вадима Соколова – Вадим Красиков. Ранее российские силовики разыскивали его по обвинению в заказных убийствах, но позже ордер на его арест был отменен без объяснений.