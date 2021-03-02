Россия готова выйти из Совета Европы, лишь бы не исполнять требование об освобождении Навального
Вице-спикер Госдумы РФ и заместитель председателя парламентской ассамблеи Совета Европы Петр Толстой заявил о готовности России выйти из ПАСЕ, если европейские партнеры инициируют трехсторонний механизм мониторинга в отношении РФ
Вице-спикер Госдумы РФ и заместитель председателя парламентской ассамблеи Совета Европы Петр Толстой заявил о готовности России выйти из ПАСЕ, если европейские партнеры инициируют трехсторонний механизм мониторинга в отношении РФ.
Во время круглого стола в Совете Федерации Петр Толстой заявил, что в случае выхода из Совета Европы Россия создаст «собственные правозащитные механизмы» и альтернативный суд по правам человека вместе со своими союзниками, «если они у нас есть», сообщает «Интерфакс».
Заявление российских политиков о выходе из Совета Европы связано с нежеланием Москвы исполнять требование Европейского суда по правам человека о немедленном освобождении Алексея Навального, которому заменили условный срок на реальный по старому делу «Ив Роше». Напомним, что приговор по этому делу был признан ЕСПЧ незаконным.
Страсбургский суд в своем требовании сослался на 39-е правило своего регламента, поскольку жизнь оппозиционера находится в опасности.
Трехсторонний механизм мониторинга применяется в случае нарушения одной из стран обязательств в рамках Совета Европы. Этот мониторинг может привести к исключению страны из этой организации. Судя по всему, Россия решила добровольно выйти из ПАСЕ до того, как оттуда исключат.
Соратники Алексея Навального, комментируя заявление Петра Толстова, отметили, что Россия готова перессориться со всем миром и «нарваться на все санкции», только из-за желания Владимира Путина, чтобы оппозиционер «сидел, не смотря ни на что».