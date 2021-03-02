Глава «Роскосмоса» заявил, что космодром «Восточный» будет строиться «всегда»
В программе «Линия генерального» глава космической корпорации сообщил, что ему часто задают вопрос о том, когда же будет достроен космодром «Восточный». «Отвечу так. Да он всегда будет строиться»
Глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что строительство космодрома «Восточный» в Амурской области «будет идти всегда».
В программе «Линия генерального» глава космической корпорации сообщил, что ему часто задают вопрос о том, когда же будет достроен космодром «Восточный». «Отвечу так. Да он всегда будет строиться. Каждая ракета требует своего собственного стартового комплекса», - заявил Дмитрий Рогозин.
Глава «Роскосмоса» сообщил, что до конца 2021 года будет осуществлен старт автоматической станции «Луна-25». Чиновник пообещал, что этот запуск станет началом возобновления лунных исследований после окончания аналогичной программы СССР.
Напомним, что космодром «Восточный» в Амурской области российские власти начали строить в 2012 году, а сроки сдачи объекта неоднократно переносились. В последний раз ввод космодрома в эксплуатацию был перенесен на 2023 год.
Кроме того, строительство «Восточного» было омрачено многочисленными скандалами с хищением бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта. Всего следственные органы возбудили 140 уголовных дел, а общий ущерб государственной казне оценили в 11 млрд рублей. Дмитрий Рогозин при этом был назначен главой «Роскосмоса» для наведения порядка на стройке космодрома и в космической отрасли в целом.