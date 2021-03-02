Администрация ульяновской колонии потребовала от арестанта возместить расходы на его содержание
Администрация исправительной колонии в Димитровграде Ульяновской области решила отсудить у одного из заключенных средства, потраченные на его содержание в тюрьме
Администрация исправительной колонии в Димитровграде Ульяновской области решила отсудить у одного из заключенных средства, потраченные на его содержание в тюрьме. ФКУ «Тюрьма УФСИН России по Ульяновской области» требует от арестанта Вадима Комарова 60,2 тысячи рублей.
Как сообщает «Гулаг-инфо», Вадим Комаров является гражданином Украины. Во время проведения референдума о присоединении полуострова Крым к России в 2014 году мужчина находился в СИЗО «Матросская тишина». Там ему незаконно выдали паспорт гражданина России. Правозащитники смогли доказать, что этот паспорт является недействительным, поэтому сейчас решается вопрос об экстрадиции Комарова на Украину.
Вадим Комаров из «Матросской тишины» был этапирован в исправительную колонию Димитровграда. Там заключенный отказался работать, после чего администрация выставила ему счет на 60 тысяч рублей. Это расходы на питание арестанта и плата за коммунальные услуги (при этом в камере нет горячей воды, а смыв унитаза не работает).