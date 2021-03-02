Правительство подготовило законопроект об освобождении медиков от наказания за случайную утерю наркотиков
Российское правительство подготовило законопроект об освобождении медицинских работников от уголовной ответственности за нарушение правил оборота наркотических веществ. Речь идет об утере наркотических препаратов по неосторожности
Российское правительство подготовило законопроект об освобождении медицинских работников от уголовной ответственности за нарушение правил оборота наркотических веществ. Речь идет об утере наркотических препаратов по неосторожности.
Законопроект вносит в Уголовный кодекс поправку, согласно которой действие статьи 228.2 не распространяется на случаи, когда нарушение допустили во время медицинской деятельности, а утрата наркотических веществ «не причинила вреда охраняемым уголовным законом интересам».
Отметим, что данный законопроект был подготовлен в рамках исполнения поручения президента Владимира Путина. Глава государства в свою очередь затронул эту проблему после беседы с учредителем фонда помощи хосписам «Вера» Нютой Федермессер. Она рассказала, что из-за действующего законодательства медики боятся выписывать и применять наркотические препараты, которые необходимы тяжелобольным пациентам.