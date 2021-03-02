Инвесторы неудавшегося блокчейн-проекта TON потребовали от Павла Дурова 20 млн долларов
Инвесторы фонда Da Vinci Capital потребовали от основателя мессенджера Telegram Павла Дурова и других топ-менеджеров компании компенсировать ущерб, понесенный из-за неудавшегося блокчейн-проекта TON
Инвесторы фонда Da Vinci Capital потребовали от основателя мессенджера Telegram Павла Дурова и других топ-менеджеров компании компенсировать ущерб, понесенный из-за неудавшегося блокчейн-проекта TON. Инвесторы предупредили, что намерены обратиться в суд с иском против TON Inc. и Telegram Inc., сообщает журнал Forbes.
Фонд Da Vinci Capital оценивает ущерб в 100 млн долларов. По другим данным, инвесторы требуют не 100 млн, а 20 млн долларов – это разница между изначально инвестированной и возвращенной суммой.
Уведомление о подачи судебного иска Павлу Дурову направил фонд Disruptive Era Fund, который находится под управлением Da Vinci Capital. Отмечается, что DEF стал крупнейшим инвестором в блокчейн-проект TON. Так, фонд договорился с Telegram о покупке токенов на 72,1 млн долларов, а 45,4 млн долларов из них перевел на счета компании Дурова.
До 30 апреля 2021 года группа компаний Telegram должна вернуть почти 626 млн долларов инвесторам в блокчейн-платформу TON.