Дочернее предприятие «Ростеха» потратит 7,4 млн рублей на покупку представительского автомобиля
Научно-производственное объединение «Поиск», которое входит в государственную корпорацию «Ростех», планирует закупить для собственных нужд люксовый автомобиль Genesis G90 стоимостью 7,4 млн рублей. КПО разместило на портале госзакупок запрос котировок
Научно-производственное объединение «Поиск», которое входит в государственную корпорацию «Ростех», планирует закупить для собственных нужд люксовый автомобиль Genesis G90 стоимостью 7,4 млн рублей. КПО разместило на портале госзакупок запрос котировок.
Согласно тендерной документации, предприятию «Поиск» понадобилась удлиненная версия седана Genesis G90, салон которого должен быть выполнен из кожи «чрезвычайно тонкой выделки», натурального дерева. Алюминия и замши.
Для удобства пассажиров в салоне должны быть предусмотрены полка для ног и полка для журналов, а также вентиляция пассажирских сидений, раздельные VIP-кресла для двух пассажиров, аудиосистема с 17 динамиками, два монитора для пассажиров и DVD-плеер.
В НПО «Поиск» отметили, что автомобиль за 7,4 млн рублей закупается для «представительских нужд» и приема иностранных делегаций.
«Открытые медиа» отмечают, что зарплаты простых сотрудников на предприятии составляют от 33 (лаборант) до 65 тысяч рублей (инженер-химик). Таким образом, стоимость автомобиля, который закупается для руководства и высоких гостей, можно приравнять к 18 годовым зарплатам лаборанта.