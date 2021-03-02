Экс-губернатор Сергей Фургал сообщил об отказе сотрудников СИЗО передавать ему письма от родных
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный летом 2020 года по обвинению в причастности к заказным убийствам почти 20-летней давности, пожаловался на отсутствие писем и телеграмм
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный летом 2020 года по обвинению в причастности к заказным убийствам почти 20-летней давности, пожаловался на отсутствие писем и телеграмм. Политик рассказал, что администрация СИЗО «Лефортово» вот уже 8 месяцев не передает ему корреспонденцию.
Сергей Фургал назвал невозможность получать письма «психологической пыткой». Об этом сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович, которая навестила бывшего губернатора в следственном изоляторе.
Правозащитница рассказала, что сотрудники СИЗО заставляют Фургала заставляют подписывать уведомления о том, что вся переписка изъята была следователем. Таким образом, администрация «Лефортово» пытается надавить на экс-губернатора, чтобы с ним было «удобней работать». Фактически же Сергей Фургал незаконно лишен общения с родственниками.
Кроме того, экс-губернатора в СИЗО стали лишать продуктовых передач. Но в целом, по словам Литвинович, настроение у Фургала нормальное, так как он знает, что многие россияне его поддерживают.