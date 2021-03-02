Власти США объявят о введении новых санкций против России 2 марта
Власти США официально объявят о введении новых антироссийских санкций во вторник, 2 марта. Речь идет об ограничениях, которые вводятся из-за отравления и ареста оппозиционера Алексея Навального
Власти США официально объявят о введении новых антироссийских санкций во вторник, 2 марта. Речь идет об ограничениях, которые вводятся из-за отравления и ареста оппозиционера Алексея Навального.
Агентство Reuters сообщает, что Белый дом введет санкции против России в рамках закона о контроле над химическим и биологическим оружием от 1991 года.
Напомним, что минувшим летом Алексей Навальный был отравлен и впал в кому. Вирусологи нескольких стран Европы установили, что оппозиционера отравили боевым ядом «Новичок», который считается химическим оружием. По данным журналистов-расследователей, в покушению на политика могут быть причастны сотрудники ФСБ. Это означает, что Россия продолжает производить и использовать «Новичок», хотя власти неоднократно заверяли Запад в том, что уничтожили все химическое оружие.
Днем ранее сообщалось, что администрация президента Джо Байдена уже согласовала санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным, которые планируется ввести по согласованию с Евросоюзом. Последний в марте планирует принять второй пакет антироссийских санкций из-за преследования оппозиционера.