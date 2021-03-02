Лев Пономарев объявил о ликвидации организации «За права человека»
Известный российский правозащитник Лев Пономарев объявил о ликвидации своей организации «За права человека». Такое решение было принято из-за внесения организации в реестр иностранных агентов и ужесточения закона об «инагентах»
Известный российский правозащитник Лев Пономарев объявил о ликвидации своей организации «За права человека». Такое решение было принято из-за внесения организации в реестр иностранных агентов и ужесточения закона об «инагентах».
В эфире «Дождя» Лев Пономарев напомнил, что теперь закон об «инагентах» касается в том числе незарегистрированных организаций, к которым относится и «За права человека».
Правозащитник отметил, что в организации работают более тысячи экспертов по всей стране, которым будет тяжело соблюдать новые правила Минюста. «Потому что это обычные люди, просто их будут штрафовать по всей стране. Поэтому я принял очень тяжелое решение сегодня», - добавил Пономарев.
Общественный деятель также выразил мнение, что российские власти сознательно уничтожают правозащитное движение в стране.
Напомним, что организация «За права человека» была внесена в список иностранных агентов в 2019 году.