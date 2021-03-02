РФФИ, который кабмин хочет ликвидировать, отменил крупный конкурс грантов для ученых
Российский фонд фундаментальных исследований отменил ранее объявленный конкурс проектов фундаментальных научных исследований. Это был самый крупный конкурс грантов РФФИ, по итогам которого финансовую поддержку получали проекты с участием тысяч ученых
Российский фонд фундаментальных исследований отменил ранее объявленный конкурс проектов фундаментальных научных исследований. Это был самый крупный конкурс грантов РФФИ, по итогам которого финансовую поддержку получали проекты с участием тысяч ученых.
На сайте фонда сообщается, что конкурс грантов был отменен «в соответствии с решением правительства от 12 февраля текущего года». Новые заявки на участие в конкурсе приниматься не будут, а ранее поданные не будут рассматриваться, сообщает Znak.com.
Отметим, что обычно прием заявок на конкурс грантов РФФИ проводился в июле-июле, однако прошлым летом фонд конкурс не объявил, сославшись на финансовые проблемы. Тогда профсоюз сотрудников Российской академии наук (РАН) пожаловался президенту Владимиру Путину, а в сентябре конкурс грантов все же был объявлен. Правда организаторы решили ужесточить правила проведения конкурса, что вызвало критику со стороны научного сообщества.
Уже в ноябре 2020 года глава правительства Михаил Мишустин объявил о ликвидации РФФИ в рамках «укрупнения институтов развития». Российские ученые на это заявили, что решение премьера нанесен непоправимый ущерб науке. В научном сообществе отметили, что ликвидация фонда приедет к тому, что ученые лишатся одного из немногих источников финансирования своих исследований.