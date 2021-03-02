Администрация Джо Байдена анонсировала новые санкции против России из-за ареста Навального
Администрация президента США Джо Байдена планирует ввести новые санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным, которого сначала отравили «Новичком», а потом посадили на 2,5 года по старому делу «Ив Роше»
Администрация президента США Джо Байдена планирует ввести новые санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным, которого сначала отравили «Новичком», а потом посадили на 2,5 года по старому делу «Ив Роше».
По данным CNN, новый пакет санкций или «акт Навального» Белый дом планирует скоординировать с Евросоюзом. Таким образом, санкции из-за преследования оппозиционера станут первыми ограничениями, которые наложила на Россию администрация нового президента Америки.
Отметим, что в начале февраля группа сенаторов внесла на рассмотрение Конгресса США законопроект, который вводит ограничения в отношении россиян, причастных к преследованию Навального.
Евросоюз также готовится к введению нового пакета антироссийских санкций из-за ареста оппозиционного лидера. Предполагается, что под визовые и финансовые ограничения попадут руководители Следственного комитета, Росгвардии, ФСИН и Генпрокуратуры России.