В Петербурге в отделе полиции при странных обстоятельствах скончался задержанный по делу о нарушении ПДД
29-летний Алексей Кустов вечером 23 февраля пошел в отдел ГИБДД на улице Цимбалина, где ему сообщили о завершении расследования административного дела против него за управление автомобилем без прав
В Санкт-Петербурге в отделе полиции №75 скончался мужчина, задержанный за езду без водительских прав.
29-летний Алексей Кустов вечером 23 февраля пошел в отдел ГИБДД на улице Цимбалина, где ему сообщили о завершении расследования административного дела против него за управление автомобилем без прав. Одновременно с этим мужчине сообщили о возбуждении против него уголовного дела о нарушении ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию. Гаишники передали материалы дела в отделение полиции №75.
Адвокату автомобилиста Людмиле Кынтэрец полицейские сообщили, что он проведет ночь в отделе полиции, а на следующий день его доставят в суд. В день судебного заседания адвокат позвонила в полицию, представившись матерью Кустова, но ей ответили, что информации о нем никакой нет.
Позже матери Алексея Кустова позвонили из Следственного комитета и сообщили, что он скончался «по неизвестной причине». 26 января женщине выдали справку, согласно которой ее сын скончался в результате сердечной недостаточности.
«Фонтанка» в свою очередь со ссылкой на адвоката сообщает, что на лбу Кустова виднелась обширная гематома, на шее - следы приложения силы, а на скуле – кровоподтек.
В полиции комментировать журналистам странную историю с кончиной задержанного в отделении полиции отказались.