«Медиазона» сообщила о звонках соучастников убийства Немцова сенатору и депутату от Чечни
Исполнители в день совершения преступления несколько раз созванивались с сенатором от Чеченской республики Сулейманом Геремеевым и депутатом Госдумы от региона Адамом Делимхановым
«Медиазона» опубликовала хронологию звонков и передвижений соучастников убийства политика Бориса Немцова. Из этой публикации следует, что исполнители в день совершения преступления несколько раз созванивались с сенатором от Чеченской республики Сулейманом Геремеевым и депутатом Госдумы от региона Адамом Делимхановым. Последнего, напомним, называют «правой рукой» главы Чечни Рамзана Кадырова.
«Медиазона» совместно с проектом Scanner Project изучила данные биллингов, а также видеозаписи и авиаперелеты всех фигурантов дела об убийстве Бориса Немцова и предполагаемых соучастников. Изучив эти данные, журналисты пришли к выводу, что Заур Дадаев (непосредственный исполнитель), Анзор и Шадид Губашевы, Хамзат Бахаев и Темирлан Эскерханов общались и получали инструкции от сотрудника МВД Чечни Асланбека Хатаева.
В расследовании также отмечается, что телефонные звонки и перемещения Хатаева говорят о том, что он являлся активным участником группы по ликвидации Немцова, но при этом никакого наказания он не понес. Этот полицейский в день убийства оппозиционера неоднократно связывался с сенатором Сулейманом Геремеевым и депутатом Адамом Делимхановым.
Примечательно, что официальное следствие рассматривало Асланбека Хатаева в качестве возможного участника убийства, однако так его и не допросило. Сотрудники СКР лишь передали вопросы чеченским следователям, чтобы они допросили Хатаева.
С сенатором от Чечни связывался также бывший заместитель командира батальона «Север» Руслан Геремеев, который также приходится племянником члену Совета Федерации. Руслана Геремеева называли возможным заказчиком убийства Бориса Немцова, однако следствие не допросило его и не предъявило ему обвинение.
Телефонные звонки фигурантов дела депутату Делимханову и сенатору Геремееву продолжались и после убийства, в том числе в дни эвакуации части группыиз Москвы, где было совершено преступление.
Также «Медиазона» выяснила, что Руслан Мухудинов, которого следствие назвало организатором убийства, бронировал билеты из Москвы в Грозный за час до убийства Бориса Немцова. Покупкой билетов на следующий день занимался Асланбек Хатаев.
Напомним, что по делу об убийстве были осуждены только непосредственные исполнители – Дадаев, братья Губашева, Бахаев и Эскерханов. На этом следственные действия закончились.
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