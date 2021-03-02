Спецдокладчики ООН сочли отравление Навального «сигналом» всем критикам Кремля
Специальные докладчики ООН Аньес Калламар и Ирен Хан, которые занимаются делом об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального боевым ядом «Новичок», назвали покушение на политика «сигналом для критиков Кремля»
Специальные докладчики ООН Аньес Калламар и Ирен Хан, которые занимаются делом об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального боевым ядом «Новичок», назвали покушение на политика «сигналом для критиков Кремля».
По мнению спецдокладчиков, Алексея Навального отравили с целью передать «четкое и зловещее предупреждение» о том, что аналогичная судьба ждет любого, кто осмелится выступать против действующей власти в России. Калламар и Хан считают, что Кремль намеренно выбрал своим оружием против оппозиционера «Новичок», который запрещен к производству, хранению и использованию (этот яд считается химическим оружием).
Докладчики ООН также запросили у российских властей сведения о слежке за Алексеем Навальным сотрудниками ФСБ, а также потребовали отчета о расследовании по факту отравления оппозиционера.
Напомним, что российские правоохранительные органы до сих пор не возбудили дело по факту отравления Алексея Навального «Новичком». Силовики считают, что для этого нет никаких оснований. СКР отказался возбуждать дело даже после того, как журналисты-расследователи сообщили о причастности к отравлению сотрудников ФСБ и даже назвали имена этих людей.