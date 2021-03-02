Парижский суд приговорил экс-президента Николя Саркози к трем годам
В Париже суд вынес приговор бывшему президенту Франции Николя Саркози по делу о коррупции и торговле влиянием. Экс-главе государства назначили три года лишения свободы, из которых два года – условный срок
В Париже суд вынес приговор бывшему президенту Франции Николя Саркози по делу о коррупции и торговле влиянием.
Экс-главе государства назначили три года лишения свободы, из которых два года – условный срок. Обвинение просило для г-на Саркози наказание в виде тюремного заключения на 4 года.
Такое же наказание получили и другие фигуранты дела - бывший адвокат Николя Саркози Тьерри Эрзог и бывший судья Конституционного суда Жильбер Азибер. Суд признал их виновными в разглашении профессиональной тайны.
Николя Саркози стал первым президентом Франции, который получил реальный тюремный срок.
Согласно материалам следствия, президент Франции через своего адвоката пообещал судье Жильберу Азиберу должность в Монако, если тот предоставит им сведения ходе расследования дела, которое было возбуждено против главы государства. Речь идет о незаконном финансировании предвыборной кампании Николя Саркози в 2007 году наследницей парфюмерно-косметической компании L`Oreal.