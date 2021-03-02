Глава Чечни рекомендовал на должность мэра Грозного своего «младшего брата»
Хас-Магомед Кадыров в 2012 году был назначен помощником мэра Грозного. Тогда «младшему брату» Рамзана Кадырова был всего 21 год. В 2017 году он стал уже начальником управления МВД по Грозному и проработал в этой должности два года
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров предложил назначить мэром Грозного Хас-Магомеда Кадырова, которого он называл своим «младшим братом».
В пресс-службе правительства Чечни подтвердили агентству ТАСС, что кандидатура Хас-Магомеда Кадырова действительно рекомендована на должность мэра столицы республики.
Хас-Магомед Кадыров в 2012 году был назначен помощником мэра Грозного. Тогда «младшему брату» Рамзана Кадырова был всего 21 год. В 2017 году он стал уже начальником управления МВД по Грозному и проработал в этой должности два года.
В 2019 году Хас-Магомед Кадыров стал мэром Аргуна, а летом 2020 года получил назначение в Совете безопасности Чечни. Он занял пост секретаря этой организации. Затем он возглавил администрацию главы реступили и правительства.
Отметим, что многие родственники Рамзана Кадырова занимают должности в органах государственной власти. Например, его 20-летняя дочь Хадижат Кадырова занимает должность руководителя департамента дошкольного образования Грозного, а ее 21-летняя сестра Айшат назначена первым заместителем министра культуры республики.