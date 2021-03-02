В России начались клинические испытания лекарства против COVID-19 прямого действия
В России проходит первая фаза клинических испытаний отечественного лекарства против коронавируса под названием «Мир-19». Вторая фаза испытаний начнется в середине марта
В России проходит первая фаза клинических испытаний отечественного лекарства против коронавируса прямого действия под названием «Мир-19». Вторая фаза испытаний начнется в середине марта, и к ней уже привлекут добровольцев.
Экс-глава Минздрава, а сейчас руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова рассказала президенту Владимиру Путину, что испытания лекарства против COVID-19 «Мир-19» начались сразу после новогодних праздников.
По ее словам, в основе препарата лежит применение микроРНК, которые блокируют определенные сайты РНК-вируса. По словам Скворцовой, микроРНК совершенно безопасны для человека – они не влияют на его геном и иммунитет. Одновременно с этим эти микроРНК способны убивать инфекцию и предотвращать осложнения.