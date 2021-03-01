Банк «Траст» подал иск на полмиллиарда рублей к сети детских магазинов Александра Мамута
Банк непрофильных активов «Траст» обратился в московский арбитраж с иском на 498 млн рублей к компании «Вандеркинд», которая занимается развитием по франшизе дети магазинов детских игрушек Hamleys
Банк непрофильных активов «Траст» обратился в московский арбитраж с иском на 498 млн рублей к компании «Вандеркинд», которая занимается развитием по франшизе магазинов детских игрушек Hamleys.
«Вандеркинд» относится к структурам бизнесмена Александра Мамута. Официально компания принадлежит фирме «Кукхаус», которая контролируется кипрской Farnborough. Последняя на 90% принадлежит фонду Мамута Lynwood и еще на 10% - бизнесмену Роману Саркисяну.
В 2019 году «Вандеркинд» заложила банку «Траст» ценные бумаги «Кукхауса» (Cookhouse – сеть магазинов товаров для кухни). Теперь банк пытается взыскать в сети магазинов детских игрушек просроченный долг почти на полмиллиарда рублей, сообщает РБК.
Конфликт между банком «Траст» и миллиардером Александром Мамута разгорелся еще в январе 2021 года. Сазу после новогодних праздников банк подал иск к бизнесмену на миллиард рублей, как к поручителю по кредитам сети кинотеатров «Синема парк». В рамках взыскания долга по займу «Траст» также списал часть выручки кинотеатров.
На сегодняшний день общий долг структур Александра Мамута перед банком «Траст» составляет 23,5 млрд рублей, из которых 19,82 млрд рублей – это долг «Синема парка», 4,5 млн долларов – долг «Медхолдинга» и еще 2,5 млрд рублей – долг «Вандеркинда».
Руководство «Траста» ранее заявило, что решило обратиться в суд в связи с тем, что банк не получил от заемщика предложения о реструктуризации долга.