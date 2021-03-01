МЧС России заказало огнетушители в жостовской росписи. Они стоят в 20 раз дороже обычных
МЧС России разместило на портале госзакупок заказ на поставку подарочных огнетушителей, украшенных жостовской росписью. Всего ведомству понадобилось 25 таких огнетушителей
Фото: Открытые медиа/Олег Кулаков (Жостово)/«Ярмарка Мастеров»
МЧС России разместило на портале госзакупок заказ на поставку подарочных огнетушителей, украшенных жостовской росписью. Всего ведомству понадобилось 25 таких огнетушителей.
По данным «Открытых медиа», заказчиком выступает центральная база измерительной техники МЧС РФ.
Согласно тендерной документации, переносные огнетушители ОУ-2-ВCE-01 (производства «Ярпожинвест») должны быть расписаны в жостовской технике и украшены символикой Министерства чрезвычайных ситуаций. Каждый из них обойдется бюджету в 14,5 тысячи рублей.
Примечательно, что в интернете ярославские огнетушители ОУ-2-ВCE-01 можно купить по цене от 700 до 3 тысяч рублей за штуку. Правда, речь идет о простых огнетушителях без художественной росписи.