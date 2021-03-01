В России из-за пандемии и карантина финансово пострадали больше граждан, чем в среднем по миру
В России число граждан, которые финансово пострадали из-за пандемии коронавируса и карантинных ограничений, выросло с 27% в сентябре 2020 года до 53% в январе 2021 года
В России число граждан, которые финансово пострадали из-за пандемии коронавируса и карантинных ограничений, выросло с 27% в сентябре 2020 года до 53% в январе 2021 года.
Российский показатель ухудшения финансового положения граждан из-за пандемии COVID-19 оказался выше, чем аналогичный показатель в среднем по миру (последний составил 46%).
В исследовании NielsenIQ отмечается, 47% российских граждан не столкнулись с сокращением своих доходов, однако 16% из них «на всякий случай» стали контролировать свои расходы.
69% респондентов сообщили, что в нынешних экономических условиях вынуждены экономить. Так, 62% респондентов готовы покупать любой товар по акции вне зависимости от бренда, 37% выбирают товары под собственной торговой маркой (СТМ) магазинов, а 20% признались, что покупают самые дешевые товары, пишет «КоммерсантЪ».
Эксперты в свою очередь отмечают, что некоторые россияне сократили расходы, так как перешли к накоплению. В этой связи они стараются покупать только самое необходимое.