Меню
Экономика
#КОРОНАВИРУС - ВСЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Россия
01 марта 2021, 16:16

В России из-за пандемии и карантина финансово пострадали больше граждан, чем в среднем по миру

В России число граждан, которые финансово пострадали из-за пандемии коронавируса и карантинных ограничений, выросло с 27% в сентябре 2020 года до 53% в январе 2021 года

В России из-за пандемии и карантина финансово пострадали больше граждан, чем в среднем по миру
Фото: progorodsamara.ru

В России число граждан, которые финансово пострадали из-за пандемии коронавируса и карантинных ограничений, выросло с 27% в сентябре 2020 года до 53% в январе 2021 года.

Российский показатель ухудшения финансового положения граждан из-за пандемии COVID-19 оказался выше, чем аналогичный показатель в среднем по миру (последний составил 46%).

В исследовании NielsenIQ отмечается, 47% российских граждан не столкнулись с сокращением своих доходов, однако 16% из них «на всякий случай» стали контролировать свои расходы.

69% респондентов сообщили, что в нынешних экономических условиях вынуждены экономить. Так, 62% респондентов готовы покупать любой товар по акции вне зависимости от бренда, 37% выбирают товары под собственной торговой маркой (СТМ) магазинов, а 20% признались, что покупают самые дешевые товары, пишет «КоммерсантЪ».

Эксперты в свою очередь отмечают, что некоторые россияне сократили расходы, так как перешли к накоплению. В этой связи они стараются покупать только самое необходимое.

Материалы по теме
Власти Финляндии вводят локдаун на три недели из-за роста заболеваемости COVID-19
Краснодар, Сургут, Тюмень и Петербург обошли Москву в рейтинге комфортных городов
В России за минувший год число сверхбогатых граждан сократилось на тысячу человек
Сейчас на главной
МЧС России заказало огнетушители в жостовской росписи. Они стоят в 20 раз дороже обычных
госзакупки
МЧС России заказало огнетушители в жостовской росписи. Они стоят в 20 раз дороже обычных
МЧС России разместило на портале госзакупок заказ на поставку подарочных огнетушителей, украшенных жостовской росписью. Всего ведомству понадобилось 25 таких огнетушителей
Пассажирам «Аэрофлота» при пересадке на «Победу» придется сдавать ручную кладь в багаж
авиакомпании
Пассажирам «Аэрофлота» при пересадке на «Победу» придется сдавать ручную кладь в багаж
Пассажирам стыковочных рейсов авиакомпании «Аэрофлот», которые пересаживаются на рейсы «Победы», придется сдавать свою ручную кладь в багаж в соответствии с правилами лоукостера
Послы стран-членов ЕС согласовали новые санкции против России
антироссийские санкции
Послы стран-членов ЕС согласовали новые санкции против России
Послы 27 стран, которые входят в Евросоюз, согласовали новые санкции против России из-за отравления и ареста оппозиционера Алексея Навального. Теперь пакет санкций будет направлен министрам стран ЕС для утверждения
Общество
Большинство россиян считают коронавирус искусственно созданным биологическим оружием
Большинство российских граждан считают новую коронавирусную инфекцию, из-за которой практически весь мир вот уже год живет в условиях ограничений, биологическим оружием. Такого мнения придерживаются 64% граждан
Искали яды, обнаружили коррупцию
экология
Искали яды, обнаружили коррупцию
Сентябрьская ЧС прошлого года на российском полуострове, когда на пляжи в Петропавловске-Камчатском выбросило сотни мертвых морских животных, а у пловцов за короткий срок ухудшилось здоровье, до сих пор вызывает жаркие споры
«Воспоминания о пустых полках магазинов до сих пор свежи»
рост цен
«Воспоминания о пустых полках магазинов до сих пор свежи»
Агентство Bloomberg составило список стран-«горячих точек», в которых растущие цены на продовольствие «заставляют людей беспокоиться». В перечень вошли Россия, Турция, Индия, Бразилия и Нигерия
В США сообщили о создании «молодежной» вакцины против коронавируса
вакцина от коронавируса
В США сообщили о создании «молодежной» вакцины против коронавируса
Власти США сообщили о регистрации третьей вакцины против коронавируса. Препарат создали специалисты компании Janssen, которая входит в холдинг Johnson & Johnson
Российские власти за месяц внесли в реестр экстремистов и террористов рекордное число граждан
экстремизм
Российские власти за месяц внесли в реестр экстремистов и террористов рекордное число граждан
Российские власти в феврале 2021 года внесли в реестр экстремистов и террористов 174 человека. Этот показатель стал рекордным более чем за два года
Предвыборные обещания депутатов предложили закрепить законодательно
депутаты
Предвыборные обещания депутатов предложили закрепить законодательно
Обязательства российских депутатов перед своими избирателями могут закрепить в законодательно. С таким предложением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин («Единая Россия»)
ПФР стал в два раза чаще отказывать россиянам в назначении пенсий
Пенсионный фонд
ПФР стал в два раза чаще отказывать россиянам в назначении пенсий
Сотрудники Пенсионного фонда в 2019 году вынесли 175 300 решений об отказе в назначении пенсии. Это 12,3% от общего количества принятых решений о назначении выплат
В акции памяти убитого Бориса Немцова приняли участие около 10 тысяч человек
Борис Немцов
В акции памяти убитого Бориса Немцова приняли участие около 10 тысяч человек
В Москве на месте убийства Бориса Немцова 27 февраля состоялась акция памяти политика. Напомним, что он был убит шесть лет назад на Большом Москворецком мосту
На мосту
Борис Немцов
На мосту
В России и за ее пределами 27 февраля прошли акции памяти политика Бориса Немцова. Самое многочисленное мероприятие состоялось в Москве, на месте гибели Немцова — весь день люди несли к Большому Москворецкому мосту цветы и вспоминали одного из самых ярких политических деятелей России
Алексей Навальный будет отбывать срок по делу «Ив Роше» в Покровской колонии
Алексей Навальный
Алексей Навальный будет отбывать срок по делу «Ив Роше» в Покровской колонии
Оппозиционный политик Алексей Навальный этапирован в исправительную колонию №2 в Покрове Владимирской области. Там он будет отбывать срок по старому делу «Ив Роше», по которому ему заменили условный срок на реальный
В Швейцарии 16 пожилых пациентов скончались после прививки от коронавируса
вакцина от коронавируса
В Швейцарии 16 пожилых пациентов скончались после прививки от коронавируса
Представитель государственного фармацевтического регулятора Swissmedic сообщил, что с начала вакцинации ведомство получило 364 сообщения о побочных эффектах вакцин
В ПАСЕ назвали недопустимым призыв Генштаба об отставке правительства Армении
Армения
В ПАСЕ назвали недопустимым призыв Генштаба об отставке правительства Армении
Содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы по мониторингу Армении выразили в пятницу озабоченность ситуацией в стране и призвали к соблюдению демократических принципов
Построить дворец и избежать народного бунта
дворец путина
Построить дворец и избежать народного бунта
Создатели игры предлагают пользователям попробовать себя в роли «политика, который идёт к своей мечте». Ему нужно построить для себя дворец и при этом эффективно управлять «агрессией народа», чтобы избежать бунта
Самого богатого депутата России задержали по делу «крабового короля»
арест депутатов
Самого богатого депутата России задержали по делу «крабового короля»
Сотрудники правоохранительных органов задержали депутата Сахалинской облдумы Дмитрия Пашова, который по итогам декларационной кампании 2020 года назвали самым богатым государственным служащим в России
Авторская колонка
Прогресс и вольнодумство
Ещё пару-тройку столетий назад в любом уголовном законодательстве были десятки статей со смертной казнью. И прежде всего – это были статьи за государственную измену, неправильные мысли и слова. В большинстве стран любое высказывание против правителя и его наместников считалось государственной изменой
Авдерин Валерий