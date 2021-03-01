В Красноярске более 70 учащихся школ отравились некачественными салатами
Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю проводит проверку по факту массового отравления учащихся школ Советского и Октябрьского районов. Пострадавшими стали дети в возрасте от 7 до 14 лет
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Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю проводит проверку по факту массового отравления учащихся школ Советского и Октябрьского районов. Пострадавшими стали дети в возрасте от 7 до 14 лет.
В санитарном ведомстве сообщили, что на сегодняшний день в Краснояорске зафиксировано 70 случаев иерсиниозной инфекции. Пострадавшим школьникам поставили предварительный диагноз «псевдотуберкулез».
По данным Роспотребнадзора, все пострадавшие отравились салатами, которые были приготовлены с нарушением технологического процесса.
Поставщику продуктов в школе на время расследования запретили осуществлять деятельность в сфере организации питания в социальных учреждениях.