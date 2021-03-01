Данные миллионов пользователей VPN-приложений для Android оказались слиты в Интернет
В открытый доступ попала база данных пользователей популярных и бесплатных VPN-приложений для устройств, работающих на программном обеспечении Android. Всего в интернет попали данные 21 миллиона пользователей указанных сервисов
В открытый доступ попала база данных пользователей популярных и бесплатных VPN-приложений для устройств, работающих на программном обеспечении Android. Всего в интернет попали данные 21 миллиона пользователей указанных сервисов.
Утечка коснулась сервисов Super VPN, Gecko VPN и Chat VPN, которыми в основном пользуются жители России и Китая, поскольку в этих странах власти часто блокируют различные сайты.
В попавшей в интернет базе содержатся адреса электронной почты пользователей сервисов, логины, пароли и сведения об оплате премиум-аккаунтов, сообщает «КоммерсантЪ».
Эксперты по кибербезопасности отметили, что такие данные могут использоваться злоумышленниками для фишинговых рассылок, а также для кражи данных банковских карт при онлайн-оплате товаров.
Специалисты также отмечают, что поскольку VPN-приложения существуют на пожертвования пользователей, то их владельцы сами могут продавать данные своих клиентов третьим лицам, чтобы заработать.