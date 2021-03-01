Пассажирам стыковочных рейсов «Аэрофлота» при пересадке на «Победу» придется сдавать ручную кладь в багаж
Пассажирам стыковочных рейсов авиакомпании «Аэрофлот», которые пересаживаются на рейсы «Победы», придется сдавать свою ручную кладь в багаж в соответствии с правилами лоукостера
Пассажирам стыковочных рейсов авиакомпании «Аэрофлот», которые пересаживаются на рейсы «Победы» (входит в группу «Аэрофлот»), придется сдавать свою ручную кладь в багаж в соответствии с правилами лоукостера.
Речь идет о ручной клади, которая проходит по стандарту «Аэрофлота», но не помещающается в калибратор «Победы».
Гендиректор лоукостера Андрей Калмыков сообщил РБК, что если тариф «Аэрофлота» будет включать провоз такой ручной клади, то после пересадки на рейс «Победы» пассажиру доплачивать не придется.
По правилам «Аэрофлота», пассажир экономического класса может бесплатно перевозить в ручной клади одну сумку весом не более 10 кг. У «Победы» ограничений по весу ручной клади нет, однако она должна свободно помещаться в калибратор (измеритель), а общий размер всех взятых на борт предметов не должен превышать 36×30×27 (это намного меньше, чем у «Аэрофлота»).
Глава группы Михаил Полубояринов пообещал перед тем, как запустить стыковочные рейсы «Аэрофлота» и «Победы», опробовать на себе перевозку ручной клади.
Предполагается, что стыковочные рейсы «Аэрофлота» и «Победы» будут осуществляться с 11 мая 2021 года в рамках код-шерингового соглашения в московском аэропорту «Шереметьево».