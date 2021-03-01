Мэрия Москвы потратит 13,5 млн рублей на концерт перед Храмом Христа Спасителя 9 мая
Мэрия Москвы выделила из городского бюджета 13,5 млн рублей на проведение концерта в честь Дня Победы 9 мая. Мероприятие состоится на площади перед Храмом Христа Спасителя
Мэрия Москвы выделила из городского бюджета 13,5 млн рублей на проведение концерта в честь Дня Победы 9 мая. Мероприятие состоится на площади перед Храмом Христа Спасителя.
Согласно опубликованному на портале госзакупок тендеру, исполнитель госконтракта должен разработать сценарий праздничной программы, рассчитанной с 10 до 22 часов 9 мая. Кроме того, этот сценарий должен получить «высочайшее благословение» от главы Русской православной церкви (РПЦ) патриарха Кирилла.
В концерте должны принять участие различные «творческие коллективы», включая симфонический оркестр. Также подрядчик должен обеспечить трансляцию военного парада, который будет проходить на Красной площади, и проведение минуты молчания.
По условиям государственного контракта, победитель тендера должен обеспечить соблюдение антикоронавирусных норм во время праздничного концерта.