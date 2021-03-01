Послы стран-членов ЕС согласовали новые санкции против России из-за ареста Навального
Послы 27 стран, которые входят в Евросоюз, согласовали новые санкции против России из-за отравления и ареста оппозиционера Алексея Навального. Теперь пакет санкций будет направлен министрам стран ЕС для утверждения
Послы 27 стран, которые входят в Евросоюз, согласовали новые санкции против России из-за отравления и ареста оппозиционера Алексея Навального. Теперь пакет санкций будет направлен министрам стран ЕС для утверждения, сообщает РИА Новости.
Предполагается, что Евросоюз введет персональные визовые и финансовые санкции в отношении ряда российских граждан, которые причастны к аресту Алексея Навального.
Кто попадет в санкционный список, пока не сообщается. По предварительным данным, визовые и финансовые ограничения будут введены в отношении председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, главы ФСИН Александра Калашникова, руководителя Росгвардии Виктора Золотова и генпрокурора Игоря Краснова
Соратники Алексея Навального попросили Евросоюз также ввести санкции против близких к режиму олигархов Романа Абрамовича и Алишера Усманова, которые имеют активы за границей, однако руководство ЕС пока решило миллиардеров не трогать.