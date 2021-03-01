Большинство россиян считают коронавирус искусственно созданным биологическим оружием
Большинство российских граждан считают новую коронавирусную инфекцию, из-за которой практически весь мир вот уже год живет в условиях ограничений, биологическим оружием. Такого мнения придерживаются 64% граждан
Большинство российских граждан считают новую коронавирусную инфекцию, из-за которой практически весь мир вот уже год живет в условиях ограничений, биологическим оружием. Такого мнения придерживаются 64% участников опроса, проведенного «Левада-центром». Россияне считают, что COVID-19 был «создан искусственно» в качестве новой формы биологического оружия.
23% респондентов заявили, что коронавирус возник естественным путем, а не был создан искусственно.
Социологи также выяснили, что 56% российских граждан не боятся заразиться коронавирусом, а 43% высказали противоположное мнение.
По данным на февраль 2021 года, только 30% россиян выразили готовность сделать прививку от COVID-19 отечественной вакциной «Спутник V». Причем в январе желающих вакцинироваться было 38%. Около 4% респондентов сообщили, что уже сделали прививку, а остальные прививаться не хотят.
Из тех, кто не готов сделать прививку против коронавируса, 37% объяснили свой отказ от вакцинации риском возникновения побочных эффектов. 23% респондентов заявили, что хотят дождаться окончания исследований, а 16% вообще «не видят смысла» в вакцинации.