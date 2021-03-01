Роскомнадзор направил в Twitter 28 тысяч писем с требованием удалить запрещенную информацию
Роскомнадзор обвинил администрацию социальной сети Twitter в «злостном» нарушении российского законодательства. В надзорном ведомстве назвали Twitter антилидером в области распространения запрещенной информации
Роскомнадзор обвинил администрацию социальной сети Twitter в «злостном» нарушении российского законодательства.
В надзорном ведомстве назвали Twitter антилидером в области распространения запрещенной информации.
В РКН уточнили, что с 2017 года администрация соцсети не удалила 2 862 материала с запрещенной информацией. Так, 2 336 постов, которые не были удалены, описывались способы совершения суицидов, 352 публикации содержали порнографические изображения несовершеннолетних, а в 174 постах рассказывалось о том, как изготовить наркотики.
В целом же Роскомнадзор направил в Twitter более 28 тысяч писем с требованием удалить ту или иную запрещенную информацию.
Напомним, что в соответствии с российским законодательством неудаление запрещенной информации наказывается штрафом в размере от 800 тысяч до 8 млн рублей.