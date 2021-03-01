В США вручили кинопремию «Золотой глобус». Церемония прошла в онлайн-формате
Так, победителями в основной номинации «Лучший фильм» стали «Земля кочевников» (драматический фильм) и «Борат-2» (комедийный фильм). Лучшими сериалами критики признали «Корону» и «Ход королевы» (мини-сериал)
В США состоялась 78-я церемония вручения премии «Золотой глобус» за заслуги в области кинематографа и телевидения. Эту премию называют репетицией «Оскара».
В связи с пандемией коронавируса объявление лауреатов «Золотого глобуса» проводилось в онлайн-формате.
Так, победителями в основной номинации «Лучший фильм» стали «Земля кочевников» (драматический фильм) и «Борат-2» (комедийный фильм). Лучшими сериалами критики признали «Корону» и «Ход королевы» (мини-сериал).
Лучшим драматическим актером стал Чедвик Боузман, сыгравший в картине «Ма Рейни: Мать блюза»), а лучшей актрисой - Андра Дэй («Соединенные Штаты против Билли Холидей»)
В номинации «Лучший комедийный актер» победу одержал Саша Барон Коэн за работу в картине «Борат-2», а статуэтка за лучшую комедийную роль досталась актрисе Розамунд Пайк за работу в фильме «Аферистка».
Лучшими актерами второго плана стали Даниел Калуя («Иуда и черный мессия») и Джоди Фостер («Мавританец»).