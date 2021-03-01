По делу об убийстве семьи из четырех человек в Нижнем Новгороде задержали рабочих
В поселке Кудьма Приокского района Нижнего Новгорода в частном доме обнаружили мертвыми членов семьи из четырех человек. Сотрудники правоохранительных органов нашли тела пятилетнего мальчика, его 41-летней матери, бабушки и дедушки 63 и 64 лет
В поселке Кудьма Приокского района Нижнего Новгорода в частном доме обнаружили мертвыми членов семьи из четырех человек. Сотрудники правоохранительных органов нашли тела пятилетнего мальчика, его 41-летней матери, бабушки и дедушки 63 и 64 лет.
В ходе предварительного осмотра тел погибших были выявлены следы насильственной смерти.
Следственный комитет по Нижегородской области возбудил по данному факту уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».
Позже агентство ТАСС со ссылкой на источники в следствии сообщило о задержании в рамках дела об убийстве семьи четверых рабочих, которые трудились на участке погибших. Согласно предварительной версии, рабочие решили убить всю семью с целью ограбления.
По уточненным данным, двое подозреваемых успели покинуть Нижегородскую область. Их задержали во Владимирской области.