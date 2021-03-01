Глава Петербурга объяснил, почему не может отменить запрет на проведение митингов
Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов объяснил, почему городские власти не могут отменить «антиковидный» запрет на проведение массовых публичных акций, в том числе и одиночных пикетов, которые не требуют согласования
Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов объяснил, почему городские власти не могут отменить «антиковидный» запрет на проведение массовых публичных акций, в том числе и одиночных пикетов, которые не требуют согласования. Ответ на соответствующий вопрос опубликовал депутат Законодательного Собрания северной столицы Максим Резник.
Парламентарий просил губернатора отменить «абсурдный запрет на проведение публичных мероприятий (можно собрать на стадионе 25 тыс. человек, по почему-то нельзя провести даже одиночный пикет)» и добавил, что участников митингов можно попросить использовать защитные маски.
Александр Беглов заявил, что решения о снятии антикоронавирусных ограничений принимаются «на основании предписаний главного государственного санитарного врача по городу».
Кроме того, заявляет губернатор, закон о митингах запрящает участникам публичных акций скрывать свои лица, но антиковидные требования обязывают граждан носить защитные маски.
Ознакомившись с ответом г-на Беглова, Резник отметил, что он может только «развести руками от этой логики».
«Только руками могу развести от этой логики. Как все запрещать — так пандемия и забота о безопасности. А как разрешать — так нельзя использовать то, что обеспечивает безопасность, потому что это „лица скрывает“», - отметил народный избранник.
Отметим, что власти Москвы и Петербурга в связи со снижением заболеваемости COVID-19 отменяют ранее введенные ограничения, но вот запрет на проведение протестных акций остается в силе. Одновременно с этим власти разрешают проводить концерты и флешмобы в поддержку президента России Владимира Путина.