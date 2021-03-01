Сотрудника петербургской полиции обвинили в «сливе» данных о перелетах «отравителей Навального»
Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий в отношении майора полиции, которого подозревают в передаче сведений о перелетах российских граждан
Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий в отношении майора полиции, которого подозревают в передаче сведений о перелетах российских граждан. Речь идет «сливе» данных пассажиров, которые летали одним рейсом с оппозиционером Алексеем Навальным. Данная информация позволила журналистам установить личности причастных к отравлению политика.
По версии СКР, сотрудник петербургской полиции в начале сентября 2020 года воспользовался служебной базой данных «Розыск-Магистраль» в поисках информации о рейсах из Томска в Москву 20 и 21 августа. Он выбрал рейс 2614 авиакомпании S7 «и получил персональные данные» пассажиров, которые «передал некоему лицу», сообщает «КоммерсантЪ».
Рейсом Томск-Москва (Домодедово) летел Алексей Навальный, которому в полете стало плохо, из-за чего лайнер экстренно посадили в аэропорту Омска. Политик был госпитализирован в местную больницу в тяжелом состоянии и впал в кому. Позже, уже после транспортировки Навального в Германию, немецкие военные вирусологи установят, что оппозиционер был отравлен боевым ядом «Новичок», производство которого запрещено.
В декабре 2020 года издания The Insider, Bellingcat и CNN выпустили расследование об отравлении Алексея Навального, в котором говорится о причастности к покушению на политика сотрудников ФСБ России. По данным журналистов, «группа отравителей» в течение нескольких лет летала вместе или следом за оппозиционером в разные города, в том числе и Томск. Один из фигурантов независимого расследования Константин Кудрявцев подтвердил причастность к отравлению Навального в телефонном разговоре с политиком, который представился помощником Николая Патрушева.
«КоммерсантЪ» сообщает, что уголовное дело против питерского полицейского о сливе данных курируют сотрудники ФСБ России.
Данное дело связано с недавним задержанием журналистки издания Baza Мяйле Мачюлите. Перед задержанием по неназванному уголовному делу сотрудница редакции встречалась в северной столице с неким полицейским, который обещал передать ей некую «важную информацию».