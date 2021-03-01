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01 марта 2021, 10:57

Самого богатого депутата России Дмитрия Пашова арестовали на два месяца

Хабаровский суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу на два месяца депутата Сахалинской областной думы Дмитрия Пашова. Парламентарий был задержан после приезда в Хабаровске, где он находился в командировке

Самого богатого депутата России Дмитрия Пашова арестовали на два месяца
Фото: dolinsk.ru

Хабаровский суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу на два месяца депутата Сахалинской областной думы Дмитрия Пашова. Парламентарий был задержан после приезда в Хабаровске, где он находился в командировке.

Пока Дмитрий Пашов будет находиться в СИЗО Хабаровска, а далее – «как решит следователь»,сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

Сахалинского депутата, который ранее был признан самым богатым чиновником России, задержали после допроса, на который он был вызван в рамках дела с истекшим сроком привлечения ответственности.

Дело было возбуждено по факту видеозаписи, на которой кто-то из окружения «крабового короля» Олега Каа и Дмитрия Пашова вылавливает краснокнижную рыбу.

Дмитрий Пашов по итогам декларационной кампании 2019 года стал самым богатым депутатом и чиновником в России по версии Forbes. Доходы его семьи составили 6,2 млрд рублей в год. Отметим, что Пашов возглавляет предприятие «Монерон», которое является одним из крупнейших добытчиков краба на Дальнем Востоке.

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